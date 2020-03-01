Соревнования среди силовых ведомств прошли в Ишиме

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

17 команд приняли участие в конкурсе профессионального мастерства в Ишиме, посвященного памяти майора полиции Александра Лихачева, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

За награды боролись сборные МВД, МЧС, ФСИН, подразделений войск национальной гвардии, Ишимского казачества, объединения "РосИнкас" и страйкбольного клуба СК "Рубеж". Соревнования состояли из пяти этапов: бег на охотничьих лыжах с метанием гранаты, сборка автомата Калашникова, надевание средств защиты и стрельба из пистолета, преодоление полосы препятствий, преодоление забора и стрельба из малокалиберной винтовки. Завершал эстафету этап по фигурной езде на автомобиле УАЗ.

Победу в соревнованиях одержала команда 18 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Тюменской области. Второй стала команда отдела ГИБДД МО МВД России "Ишимский", на третьем месте команда дежурной части МО МВД России "Ишимский".

Для зрителей были установлены палатки с обогревом, работала полевая кухня.