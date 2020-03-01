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Уроки "Безопасность будущего" провели для школьников Ярковского района

Общество, 19:10 16 марта 2020

администрация Ярковского района | Фото: администрация Ярковского района

Уроки информатики и внеклассные мероприятия по теме "Безопасность будущего" прошли на базе центра образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" в Староалександровской школе, сообщает администрация Ярковского района.

Уроки включали в себя три варианта сценария с тремя разными героями — биологом, художником и математиком. Ребята могли выбрать одного из героев, выполнить задания, а затем пройти урок еще раз — за другого героя. Каждому из них нужно было достичь определенной цели и выполнить для этого ряд действий.

Задания каждого сценария были направлены на знакомство с темой безопасности в ситуациях, с которыми дети могут столкнуться в реальной жизни. После завершения игры школьники прошли финальный тест и получили сертификаты.

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# безопасность , информатика

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