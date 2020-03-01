  • 16 марта 202016.03.2020понедельник
  • USD73,1882
    EUR81,8610
  • В Тюмени -1..-3 С 5 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Мыло, отбеливатели, изопропанол разрушают оболочку коронавируса, установили эксперты

Общество, 18:31 16 марта 2020

Роскачество во ВКонтакте | Фото: Роскачество во ВКонтакте

Мыло, отбеливатели, изопропанол, перекись водорода - эти обычные бытовые средства могут уничтожить новый коронавирус, считают эксперты Роскачество.

Для дезинфекции специалисты советуют использовать разбавленный раствор для отбеливания: четыре чайные ложки отбеливателя на один литр воды. "При использовании отбеливателя надевайте перчатки и никогда не смешивайте его ни с чем, кроме воды. Единственное исключение – стирка с моющим средством", - сказали сотрудники Центры по контролю и профилактике.

Изопропанол - спиртовые растворы, содержащие не менее 70 % спирта, эффективны против коронавируса и, как правило, безопасны для всех поверхностей, но могут обесцветить некоторые виды пластика.

Трехпроцентная перекись водорода эффективна для борьбы с риновирусом, вызывающим простуду, в течение 6–8 минут после воздействия. Риновирус труднее уничтожить, чем коронавирус, поэтому перекись водорода должна быть способна разрушать коронавирус за меньшее время.

Что не использовать против коронавируса: самодельные дезинфицирующие средства для рук. Обычный человек не знает верных пропорций и создает у себя ложное чувство безопасности; водку - 40-градусный продукт не содержит достаточного количества этилового спирта для уничтожения коронавируса; белый дистиллированный уксус, по нему нет никаких доказательств эффективности против коронавируса.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# коронавирус , профилактика , Роскачество

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:31 16.03.2020Жителям региона сообщили об ухудшении погоды
19:48 16.03.2020Тюменский медуниверситет перешел на дистанционное обучение
19:32 16.03.2020ГидыTMN 55+ приглашают на спортивную экскурсию
19:28 16.03.2020Официальный сайт по борьбе с коронавирусом заработал в России