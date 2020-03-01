Профсоюзы Тобольска вовлекут в общественную и культурную жизнь города
Профсоюзные организации Тобольска вовлечем в общественную и культурную жизнь города. Есть в этом необходимость. Об этом в своем аккаунте в Instagram глава Тобольска Максим Афанасьев.
"Встретился с представителями ряда профсоюзных организаций города. По свежим данным, у нас в профсоюзных организациях состоит почти 8,5 тысяч человек. Самые крупные - это сферы здравоохранения, образования, профсоюз предприятий Тобольской промышленной площадки. Есть малочисленные, но не менее активные: "Тобольское ПАТП", "Тобольские электрические сети". Рассказали о своей работе, задали вопросы, высказали свои предложения по взаимодействию. Есть необходимость в более системном внедрении организаций в общественную и культурную жизнь города", - рассказал он.
По словам градоначальника, в планах - заключить территориальное трехстороннее соглашение между администрацией Тобольска и объединением профсоюзов, в лице городского Совета профессиональных союзов в Тобольске и объединением работодателей.
"Уверен, что будем работать эффективно, в разных, интересных всем участникам процесса, направлениях", - отметил Максим Афанасьев.
Анжела Лебедева