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Профсоюзы Тобольска вовлекут в общественную и культурную жизнь города

Общество, 14:54 18 марта 2020

с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram | Фото: с личного аккаунта Максима Афанасьева в Instagram

Профсоюзные организации Тобольска вовлечем в общественную и культурную жизнь города. Есть в этом необходимость. Об этом в своем аккаунте в Instagram глава Тобольска Максим Афанасьев.

"Встретился с представителями ряда профсоюзных организаций города. По свежим данным, у нас в профсоюзных организациях состоит почти 8,5 тысяч человек. Самые крупные - это сферы здравоохранения, образования, профсоюз предприятий Тобольской промышленной площадки. Есть малочисленные, но не менее активные: "Тобольское ПАТП", "Тобольские электрические сети". Рассказали о своей работе, задали вопросы, высказали свои предложения по взаимодействию. Есть необходимость в более системном внедрении организаций в общественную и культурную жизнь города", - рассказал он.

По словам градоначальника, в планах - заключить территориальное трехстороннее соглашение между администрацией Тобольска и объединением профсоюзов, в лице городского Совета профессиональных союзов в Тобольске и объединением работодателей.

"Уверен, что будем работать эффективно, в разных, интересных всем участникам процесса, направлениях", - отметил Максим Афанасьев.

Анжела Лебедева

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# профсоюзы , работодатели , Тобольск

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