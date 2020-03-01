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Триста выпускников Тюменской области досрочный ЕГЭ сдадут в основной период

Общество, 11:57 19 марта 2020

admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Около 300 выпускников Тюменской области, ранее зарегистрированные на досрочную сдачу ЕГЭ, смогут сдать экзамены в основной период. Решение об этом принято в Рособрнадзоре, сообщает региональный департамент образования и науки.

Проведение досрочного периода ЕГЭ планировалось с 20 марта по 13 апреля. На участие в экзаменах в эти сроки было зарегистрировано более 32 тыс. россиян, в том числе 300 тюменцев.

"На экзамены в досрочный период, в основном, зарегистрированы выпускники прошлых лет. Для них в расписании основного периода предусмотрены резервные дни, в которые можно будет сдать экзамены", – рассказал временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.

Он также отметил, что если участник не может сдавать ЕГЭ в резервный срок по объективным и подтвержденным документально причинам, то региональные государственные экзаменационные комиссии будут принимать решение о сдаче в основные дни вместе с выпускниками текущего года.

Анзор Музаев добавил, что Рособрнадзор организует проверку работ всех, кто будет сдавать ЕГЭ в резервные дни, в ускоренном режиме, чтобы все они вовремя получили свои результаты и успели подать документы в выбранные вузы.

"Особое внимание необходимо уделить тем выпускникам, которые зарегистрировались на досрочный период из-за запланированных лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий. Для них будут развернуты экзаменационные пункты в медицинских учреждениях и на дому. Ни один участник не лишится права сдать единый госэкзамен", – добавил он.

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# выпускники , досрочный период , ЕГЭ , Рособрнадзор , экзамены

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