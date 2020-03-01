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Лукас Генюшас и Александр Бузлов дадут онлайн-концерт в Московской филармонии

Общество, 18:27 20 марта 2020

Министерство культуры РФ (архив) | Фото: Министерство культуры РФ (архив)

Онлайн-трансляция концерта пианиста Лукаса Генюшаса и виолончелиста Александра Бузлова начнется 21 марта в 21 час. Насладиться музыкой тюменцы смогут на сайте Московской филармонии.

Интернет-пользователи услышат произведения Бетховена, Шуберта, Чайковского. Чтобы посмотреть концерт, нужно зарегистрироваться по ссылке.

Напомним, 20 марта Московская филармония начинает прямые трансляции концертов без публики из Концертного зала Чайковского. Первое выступление даст пианист Денис Мацуев.

С программой трансляций можно ознакомиться здесь. Организаторы сообщили, что график концертов будет обновляться.

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# Московская филармония , музыка , онлайн-трансляция , пианисты

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