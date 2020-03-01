На тобольской промышленной площадке ведут плановый ремонт по удаленной схеме

| Фото: тобольские предприятия СИБУРа во Вконтакте | Фото: тобольские предприятия СИБУРа во Вконтакте

Большой плановый ремонт на установке дегидрирования пропана специалистам "СИБУР Тобольска" помогает вести цифровой сервис "Удаленный эксперт", сообщают тобольские предприятия СИБУРа.

Ремонт совпал со временем, когда из-за угрозы коронавируса во всех странах ужесточился режим въезда и выезда. Быть на связи со всем миром тобольские специалисты могут по удаленной системе. С помощью AR-очков, прикрепленных к каске сотрудника, его коллега может в режиме онлайн видеть оборудование, оценить его работу, дать полезный совет. На АR-очки также можно отправить информацию, например, рабочие схемы, которые помогут в решении возникшей проблемы.

"Сейчас, проводя ремонт на установке дегидрирования пропана, мы ежедневно общаемся с производителями оборудования из Италии, Франции, Южной Кореи, которые не смогли приехать из-за последних событий в мире. В письмах или по телефону все производственные нюансы не решишь, а через AR-очки мы можем показать какой угодно узел или деталь. Мы видим одно и то же. Это очень упрощает дело", - рассказал технолог производства ДГП Вячеслав Коломыцин.

Внедрение сервиса на предприятиях началось в июле прошлого года, за неполные полгода на его использование поступило 130 заявок. Прогноз на этот год значительно больше. Сейчас "Удаленный эксперт" успешно применяют 27 подразделений, одни из самых активных – единая служба технического заказчика и централизованное ремонтное производство.

"Удаленный эксперт" помогает существенно экономить время даже внутри тобольской производственной площадки. Раньше специалисты тратили его, чтобы доехать до нужной установки и проконсультировать коллег. Сейчас, учитывая, что на предприятиях введены меры профилактики коронавируса и личные контакты между работниками минимизируются, сервис приобретает еще большее значение.