Тюменцам расскажут о правилах безопасности на льду
| Фото: "ГУ МЧС России по Тюменской области" во ВКонтакте (архив)
О правилах безопасности на льду расскажут тюменцам в прямом эфире в рамках проекта "Не время скучать", запущенного центром культуры и искусства "Современник", 26 марта в 15 часов.
"Беседу проведут культорганизаторы ЦКиИ "Современник". Зрители смогут задать вопросы и пообщаться в прямом эфире", — добавила менеджер по связям с общественностью ЦКиИ "Современник" Светлана Галиева.
Прямой эфир пройдет в Instagram.
Напомним, 20 марта ЦКиИ "Современник" запустил проект "Не время скучать". В его рамках запланировано проведение мастер-классов, лекций и игр в режиме онлайн.