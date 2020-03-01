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Тюменцам расскажут о правилах безопасности на льду

Общество, 12:35 26 марта 2020

"ГУ МЧС России по Тюменской области" во ВКонтакте (архив) | Фото: "ГУ МЧС России по Тюменской области" во ВКонтакте (архив)

О правилах безопасности на льду расскажут тюменцам в прямом эфире в рамках проекта "Не время скучать", запущенного центром культуры и искусства "Современник", 26 марта в 15 часов.

"Беседу проведут культорганизаторы ЦКиИ "Современник". Зрители смогут задать вопросы и пообщаться в прямом эфире", — добавила менеджер по связям с общественностью ЦКиИ "Современник" Светлана Галиева.

Прямой эфир пройдет в Instagram.

Напомним, 20 марта ЦКиИ "Современник" запустил проект "Не время скучать". В его рамках запланировано проведение мастер-классов, лекций и игр в режиме онлайн.

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# безопасность , онлайн-трансляция , ЦКиИ Современник

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