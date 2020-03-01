Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Тюменской области не превышает эпидемического порога

администрация Тюменского района администрация Тюменского района

На 36,7% держалась ниже эпидемического порога заболеваемость ОРВИ и гриппом в Тюменской области с 23 по 29 марта. Такие данные приводит региональное отделение Роспотребнадзора.

Специалисты предупреждают: грипп обычно начинается внезапно, инкубационный период составляет от нескольких часов до двух суток. Из симптомов характерно повышение температуры тела до 38-40 градусов, озноб, головная и мышечные боли, боль в глазах, особенно при взгляде вверх, сухой кашель.

Избежать заражения помогут простые рекомендации: чаще мыть руки с мылом, регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку, увлажнять воздух и слизистые носа и горла. В период повышенной заболеваемости лучше избегать контактов с больными острыми респираторными заболеваниями, пользоваться одноразовыми масками при посещении мест общего пользования. Эти же меры относятся к профилактике коронавирусной инфекции.

Главное, напоминают специалисты, - не заниматься самолечением и вовремя обращаться к врачу.