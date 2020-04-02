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В Тобольске на главных улицах проводят обрезку деревьев

Общество, 10:21 02 апреля 2020

администрация Тобольска во Вконтакте | Фото: администрация Тобольска во Вконтакте

Более 60 деревьев формовочно обрежут на Комсомольском проспекте в Тобольске, сообщает администрация города.

Формовочная обрезка производится на быстро регенерирующих деревьях – тополях, яблонях, осинах, липах. Кронам деревьев на улицах Октябрьская, Розы Люксембург, Ремезова и в саду Ермака предадут шарообразные формы. Подстригут и живые изгороди.

Подрезку важно успеть провести до начала сокодвижения, чтобы не навредить дереву. При квалифицированном подходе обрезка продлевает его жизнь на 15-20 лет.

Более 600 деревьев подвергнут санитарной обрезке. Удалят засохшие ветки, низко свисающие над тропинками, закрывающие обзор. Совсем убраны из-за болезни будут 19 деревьев.

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# деревья , Тобольск

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