В Тобольске на главных улицах проводят обрезку деревьев

| Фото: администрация Тобольска во Вконтакте | Фото: администрация Тобольска во Вконтакте

Более 60 деревьев формовочно обрежут на Комсомольском проспекте в Тобольске, сообщает администрация города.

Формовочная обрезка производится на быстро регенерирующих деревьях – тополях, яблонях, осинах, липах. Кронам деревьев на улицах Октябрьская, Розы Люксембург, Ремезова и в саду Ермака предадут шарообразные формы. Подстригут и живые изгороди.

Подрезку важно успеть провести до начала сокодвижения, чтобы не навредить дереву. При квалифицированном подходе обрезка продлевает его жизнь на 15-20 лет.

Более 600 деревьев подвергнут санитарной обрезке. Удалят засохшие ветки, низко свисающие над тропинками, закрывающие обзор. Совсем убраны из-за болезни будут 19 деревьев.