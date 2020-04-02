В поселке Комарова установят фонари

| Фото: duma.tyumen-city.ru | Фото: duma.tyumen-city.ru

На улице Волостной, в проездах Земских и Теремных в ИЖС "Комарова" в 2020 году появится наружное освещение. До этого жители района жаловались в городскую думу на отсутствие фонарей вдоль дороги, что небезопасно поздним вечером и ночью.

В частности, за содействием в решении проблемы освещения граждане обратились к депутату Тюменской городской думы Юрию Коновалову. Он осмотрел район в вечернее время и убедился, что проблему необходимо решать как можно скорее. По ходатайству депутата мероприятия по разработке проектной документации на устройство наружного освещения были включены в реестр потребностей департамента дорожной инфраструктуры и транспорта.

По словам директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Игоря Фролова, в текущем году в ИЖС "Комарова" планируется выполнить устройство наружного освещения по проездам Теремным и Земским, на ул. Земской и завершить строительно-монтажные работы по ул. Волостной.