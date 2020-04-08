Более тысячи обращений поступило в областной штаб поддержки предпринимателей

| Фото: Предприниматели "ОПОРА РОССИИ» Тюмень во ВКонтакте | Фото: Предприниматели "ОПОРА РОССИИ» Тюмень во ВКонтакте

Более тысячи обращений поступило в областной штаб поддержки предпринимателей, который организовало региональное отделение "Опоры России" 27 марта, сообщает пресс-служба тюменской облдумы.

По словам депутата областной думы, вице-президента "Опоры России" Эдуарда Омарова, чаще всего обращаются за психологической поддержкой.

"Самая большая проблема, которую мы решаем, – это психологическая помощь. Подавляющее большинство испытало шок. Многие не знали что делать, поскольку в разных источниках появлялась противоречивая информация. Непонимание, как будет дальше складываться жизнь, как платить зарплату, как выжить и многое другое. В этот момент главное – оказать психологическую поддержку и ответить на все вопросы", - считает парламентарий.

По словам Эдуарда Омарова, в течение 10 первых дней со дня работы штаба обращались не только представители бизнеса, но и пожилые тюменцы. Первая задача специалистов штаба – выслушать и дать конструктивный ответ. Предпринимателей также волновало, могут ли они продолжать деятельность, что такое карантин, самоизоляция, повышенная готовность, какие федеральные нормы действуют в регионе. Особое внимание уделяли вопросам взаимодействия арендаторов с арендодателями.

"Помогаем им в этот непростой период найти общий язык, чтобы с минимальными потерями вышли из ситуации. Речь шла и о различных льготах, кто, какими может воспользоваться", - подчеркнул он.