"Тюмень Водоканал" рекомендует горожанам сделать минимальный запас воды
Сделать минимальный запас воды на полтора-два часа 8 апреля рекомендует "Тюмень Водоканал".
Напомним, 7 апреля сильный порыв ветра вызвал скачок напряжения, который стал причиной остановки насосного оборудования на станциях второго подъема, подающих очищенную воду в Тюмень.
Специалисты водканала предприняли все меры для нормализации давления. Непродолжительное снижение отмечалось на верхних этажах домов.
В данный момент предприятие работает в штатном режиме. Водозаборы Метелевский и Велижанский подают воду в сеть. В то же время аварийные бригады предприятия находятся в режиме повышенной готовности на случай возможной нештатной ситуации.
Учитывая неблагоприятный прогноз погоды и штормовое предупреждение на 8 апреля, водоканал рекомендует горожанам сделать минимальный запас воды на полтора-два часа.