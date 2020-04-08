"Тюмень Водоканал" рекомендует горожанам сделать минимальный запас воды

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Сделать минимальный запас воды на полтора-два часа 8 апреля рекомендует "Тюмень Водоканал".

Напомним, 7 апреля сильный порыв ветра вызвал скачок напряжения, который стал причиной остановки насосного оборудования на станциях второго подъема, подающих очищенную воду в Тюмень.

Специалисты водканала предприняли все меры для нормализации давления. Непродолжительное снижение отмечалось на верхних этажах домов.

В данный момент предприятие работает в штатном режиме. Водозаборы Метелевский и Велижанский подают воду в сеть. В то же время аварийные бригады предприятия находятся в режиме повышенной готовности на случай возможной нештатной ситуации.

Учитывая неблагоприятный прогноз погоды и штормовое предупреждение на 8 апреля, водоканал рекомендует горожанам сделать минимальный запас воды на полтора-два часа.