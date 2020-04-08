В Тобольске школьникам льготных категорий раздадут продуктовые наборы

| Фото: администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Более 2,5 тыс. продуктовых наборов для школьников льготных категорий раздадут в Тобольске, сообщает городская администрация.

Выдача продуктовых наборов организована на базе всех общеобразовательных организаций города. Их получат дети из малообеспеченных семей и дети с ограниченными возможностями здоровья.

Всего сформировано 1 тыс. 865 наборов на сумму 800 рублей и 720 наборов на сумму 1 тыс. 896 рублей. В состав продуктовых наборов входят крупы (гречка, рис, пшено), макароны, сыр, сгущенное и концентрированное молоко, колбаса, печенье, чай и другие продукты.

Продуктовые наборы сформированы городскими организаторами питания: ИП Яркова, ИП Чащина, ИП Гоголева, ИП Семаковская, ИП Онищенко и ООО "Спортсервис-92"

Выдача продуктовых наборов осуществляется в соответствии с ранее полученными рекомендациями по соблюдению норм СанПиН. В общеобразовательных организациях разработан график выдачи, с интервалом 10 минут, не более 20 человек в час.