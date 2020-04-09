Пожарные помогли пенсионерке выбраться из заваленного снегом дома

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

90-летней пенсионерке помогли выйти из дома сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области 8 апреля. Входную дверь завалило снегом.

"Это произошло в Голышманово примерно в 11 часов. Пожилая женщина не могла выйти из дома из-за снегопада. Весь двор был завален снегом, дверь не открывалась. Пенсионерка сообщила об этом в пожарную охрану. На место прибыл дежурный караул Голышмановской пожарной части. За несколько десятков минут они очистили дверь и двор, женщина получила возможность выйти на улицу", – рассказал корреспонденту информагентства "Тюменская линия" заместитель начальника пресс-службы регионального МЧС Александр Зубарев.

По его словам, 8 апреля сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области семь раз выезжали на вызовы, связанные с непогодой.

"Вызовы касались буксировки автомобилей, оказания помощи гражданам. Спасатели и пожарные откапывали фуры из снежных заносов", – сообщил Александр Зубарев.

Ближе к 9 утра 8 апреля на 25-м км федеральной автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск сотрудники отдельного поста пожарной охраны с. Каскара оказывали помощь полицейским – откапывали фуру DAF из снежного заноса.

В с. Вагай в 13 часов пожарные 153-й части помогли местным жителям открыть дверь. "Видимо, застыли замки. При помощи газовой горелки пожарные разморозили замок и помогли жильцам попасть в дом", – рассказал Александр Зубарев.

В с. Антипино Нижнетавдинском районе 9 апреля в шесть часов сотрудники отдельного поста пожарной охраны с помощью троса отбуксировали автомобиль скорой медицинской помощи.

Инна Пахомова