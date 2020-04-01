В Тобольске продлили конкурс детских рисунков "Коронавирус, давай, до свидания!"

| Фото: Тобольские предприятия СИБУРа во Вконтакте | Фото: Тобольские предприятия СИБУРа во Вконтакте

Конкурс детских рисунков "Коронавирус, давай, до свидания!", продлен до 30 апреля, сообщают Тобольские предприятия СИБУРа.

За первые 10 дней конкурса организаторы получили 100 работ. Свои рисунки прислали 130 участников из Тобольска, Омска, Шадринска. Работы ежедневно загружаются в специальный альбом группы "Тобольские предприятия СИБУРа".

Организаторы решили продлить конкурс до 30 апреля. В нем может принять участие ребенок из любого города. В завершении конкурса будет открыта выставка работ маленьких художников. Она пройдет в выставочном зале отделения развития дизайна и архитектуры детской школы искусств им. А.А. Алябьева.

Награждение победителей запланировано в День защиты детей. Каждый участник конкурса получит в подарок книжку с комиксами "Удивительное путешествие! Восемь чудес света".