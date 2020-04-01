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Волейбольную команду "Тюмень-ТюмГУ" покинули два игрока

Спорт, 12:07 11 апреля 2020

волейбольный клуб "Тюмень" | Фото: волейбольный клуб "Тюмень"

Команду "Тюмень-ТюмГУ" покинули связующая Ольга Шкляева и диагональная Полина Гришакина, сообщает волейбольный клуб "Тюмень".

Ольга Шкляева пришла в команду перед началом прошлого сезона. Она стала капитаном "Тюмени-ТюмГУ". В 22 матчах регулярного чемпионата пасующая набрала 93 балла.

Полина Гришакина пришла в "Тюмень-ТюмГУ" в 2017 году. В минувшем чемпионате высшей лиги "А" зачастую делила игровое время с другой диагональной – Натальей Селиверстовой. В общей сложности, в завершившемся сезоне Полина набрала 168 очков в 22 матчах.

Ранее тюменскую команду покинули Анастасия Косолапова, Елена Бабкина, Наталья Селиверстова и Анна Балберова.

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