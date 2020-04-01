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Навигационный спутник "Глонасс" введут в эксплуатацию 15 апреля

Общество, 14:49 14 апреля 2020

Минобороны России | Фото: Минобороны России

Запущенный в марте спутник "Глонасс" введут в эксплуатацию 15 апреля. Об этом сообщает РИА "Новости".

Спутник "Глонасс-М" с системным номером 760 был доставлен на орбиту в ходе запуска ракетой-носителем "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" с космодрома Плесецк 16 марта. Ожидается, что спутник заработает по целевому назначению 15 апреля.

Он сменит "Глонасс-М" с системным номером 735, который с 10 апреля переведен в орбитальный резерв. Этот аппарат был запущен в марте 2010 года и переработал расчетный срок службы в семь лет.

Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов, из которых 22 работают по целевому назначению, два находятся в орбитальном резерве, один - на этапе летных испытаний, один вводится в эксплуатацию, один - на техническом обслуживании.

Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.

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# ГЛОНАСС , спутники

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