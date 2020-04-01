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Тюменские молодогвардейцы запустили акцию по сдаче крови

Общество, 20:23 13 апреля 2020

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более десяти активистов регионального отделения "Молодой Гвардии" в Тюмени и Тобольске стали донорами в рамках акции по сдаче крови.

Как отметила пресс-секретарь регионального отделения "Молодая Гвардия Единой России" Анна Вознюк, молодые активисты не впервые становятся донорами. Эту акцию они организовали не только для того, чтобы пополнить банк крови, но и помочь пожилым и малообеспеченным гражданам.

"Каждому донору после сдачи крови выплачивается компенсация за питание в размере 508 рублей. Эти деньги мы решили копить, чтобы потом помочь пожилым и малообеспеченных гражданам – купить им продукты питания и лекарства. На сегодня накопили уже почти шесть тысяч рублей", - рассказала она.

По словам одного из активистов "Молодой Гвардии", который уже присоединился к числу доноров, процедура сдачи 450 мл крови занимает не более 15 минут. Все это никак не сказывается на общем состоянии организма.

"Важно, чтобы как можно больше людей приходили в донорские пункты, ведь потраченный час личного времени может спасти чьи-то жизни" - призвал к сдаче крови Владимир.

Сдать кровь в Тюмени можно в областной станции переливания крови по будням с 8 до 14 часов по адресу: ул. Энергетиков, 35. Тобольский филиал расположен по адресу: ул. Красноармейская, 4/1. Прием доноров здесь ведется в будни с 8 до 13 часов.

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Любовь Голышева

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# доноры , Молодая гвардия

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