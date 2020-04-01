Тюменцам предлагают поделиться секретами семейного чаепития

www.mkrf.ru www.mkrf.ru

Жителям Тюмени предлагают организовать семейное чаепитие, снять его на видео и прислать его организаторам онлайн-челленджа "А вам слабо?". Центр "Дзержинец" решил в период самоизоляции устроить для тюменцев семейный марафон увлечений.

Как рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" специалист по работе с молодежью Центра "Дзержинец" Тюмени Наталья Ниязова, челлендж пройдет с 6 по 19 апреля.

"Если заварить вкусный травяной чай, собраться всей семьей за столом, вспомнить добрые истории и просто поговорить, то вечер пройдет замечательно! Тюменцам предлагаем выполнить это задание, рассказать в комментариях к записи в группе во ВКонтакте, как все прошло. Семьи, которые справятся с этим заданием, получат от одного до четырех баллов", - говорит Наталья Ниязова.

Участников конкурса семейного чаепития устроители челленджа оценят по параметрам: творческий подход и оригинальность; использование в отчете медиасредств; участие всех членов семьи в выполнении задания и размещение отчета до 9 часов 16 апреля.

По правилам online-челенджа "А вам слабо?" семейным командам предлагают выполнить простые, но интересные задания, не выходя из квартиры. Участники будут получать баллы, которые 19 апреля в прямом эфире можно будет обменять на реальные призы.

"Среди подарков мы подготовили семейную фотосессию, поход в сайкл-студию "Стрелка", запас воды от "Кристалл", различные бытовые предметы и другое", - сказала специалист по работе с молодежью Центра "Дзержинец".

Видео и фотоотчеты выполненных заданий организаторы ждут в группе "Семьи Тюмени" во ВКонтакте.

Анжела Лебедева