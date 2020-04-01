До пятисот тюменцев приезжают в приемное отделение ежедневно

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Более 400 пациентов приезжают в будние дни в отделение взрослого стационара областной больницы № 2, в выходные эта цифра возрастает до 500, сообщает областной департамент здравоохранения.

В рамках профилактики COVID-19 максимум медицинской помощи жителям Тюмени и области врачи оказывают на дому. Это позволяет избавить пациентов от необходимости лично обращаться в поликлинику или больницу и уберечь от потенциально опасных контактов. Однако в экстренных случаях без посещения медицинского учреждения не обойтись.

"Дома тюменцы получают бытовые травмы. Желание хозяек разобрать полки в шкафах и на антресолях привело к многочисленным падениям со стульев, табуреток и даже тумбочек. Дети и взрослые врезались друг в друга, запинались о порожки, падали с диванов и поскальзывались на лестницах в подъезде. В некоторых случаях падений и травм можно было избежать, если бы пострадавший воздержался от употребления спиртного", - рассказали в ведомстве.

Некоторые тюменцы самоизолируются на даче. И ежедневно во взрослое приемное отделение ОКБ № 2 обращается до трех десятков пациентов, которым металлическая или древесная стружка отлетела в глаз во время работы со строительным инструментом. Как правило, причиной становится несоблюдение техники безопасности.

Немало обращается и пациентов с обострением хронических заболеваний. Прежде всего речь о тех, кто страдает диабетом или сосудистыми болезнями.

Врачи напоминают, что пациентам с жалобами на ОРВИ не стоит обращаться в приемное отделение ОКБ № 2, так как это больница хирургического профиля и медицинскую помощь при вирусных патологиях не оказывает.

При появлении симптомов ОРВИ следует вызывать врача на дом. Можно также проконсультироваться с медиками своей поликлиники или дежурными врачами-консультантами скорой медицинской помощи по номерам телефонов: 50-99-00, 50-89-93 и 8922-264-33-67.