Тобольские ученые рассказали на международных чтениях о растущем в городе тростнике

| Фото: тобольская комплексная научная станции УрО РАН | Фото: тобольская комплексная научная станции УрО РАН

Тобольские ученые рассказали на традиционных “Любищевских чтениях” в Тольятти о тростнике, растущем в Западной Сибири.

Как сообщили корреспонденту “Тюменской линии” в тобольской комплексной научной станции Уральского отделения РАН, в 2020 году международный форум впервые проводился в онлайн-формате. Чтения были посвящены 130-летию со дня рождения энтомолога, эволюциониста Александра Любищева. Тема научных чтений была связана с водой и водными экосистемами.

Тобольскую комплексную научную станцию на конференции представляли научный сотрудник группы экологии живых организмов Ольга Капитонова и доктор биологических наук Татьяна Лысенко. Они выступили с докладом "Тростник высочайший в России: распространение, экология, проблемы идентификации и синтаксономии".

Доклад посвящался одному из прибрежно-водных видов растений, являющемуся на территории Западной Сибири чужеродным видом. Область естественного распространения этого вида – Средиземноморье, Китай, Монголия, Атлантическая и Средняя Европа, северная Африка. В последнее время тростник высочайший активно расселяется в северном направлении. Его присутствие отмечено на территории Тобольска, где растение встречается преимущественно в придорожных канавах и других обводненных и сыроватых участках подгорной части города.

Тростник высочайший – довольно крупное травянистое растение высотой до пяти метров и более. Хотя на севере Тюменской области оно редко достигает таких размеров, обычно вырастая до трех метров. Крупные размеры растения определяют его высокую конкурентоспособность в растительных сообществах, что приводит к подавлению им видов местной флоры.

Ученые отметили положительный эффект от вселения чужеродного вида растения не свойственные ему экосистемы. Тростник может рассматриваться в качестве потенциального биофильтратора загрязненных поверхностных вод.

Тростник высочайший – не единственный представитель группы чужеродных видов на территории Западной Сибири. Эта обширная группа включает как растительные, так и животные виды, многие из которых являются объектами научных исследований ученых-биологов.

Евгений Новоселов