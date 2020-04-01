Новый аппарат МРТ заработает в тюменской больнице

| Фото: ОКБ №2 | Фото: ОКБ №2

Доступность МРТ-обследования в Тюмени значительно возрастет. Новый магнитно-резонансный томограф начнет работать в ОКБ №2. Монтаж нового оборудования завершен, осталось выполнить процедуру настройки, которая потребует еще немного времени, сообщает региональный департамент здравоохранения.

"Еще недавно в распоряжении больницы был только один аппарат, он служит нам десять лет и остается в хорошем состоянии, но технологии не стоят на месте, – рассказал заведующий отделением лучевой диагностики Николай Мельников. – Новая модель имеет ряд преимуществ, в первую очередь, повышенную производительность. Результат получается качественнее, повышая точность диагностики, исключается необходимость повторной процедуры".

Ежегодно в ОКБ №2 более 5 тыс. пациентов проходят МРТ-диагностику. С двумя аппаратами количество обследованных станет еще больше и возрастет оперативность оказания помощи.

Кроме того, новый аппарат обеспечит пациентам более комфортную процедуру. Она станет короче, а отсутствие лучевой нагрузки позволяет проводить диагностику даже беременным.