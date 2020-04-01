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Дворец "Пионер" приглашает посоревноваться в конструировании

Общество, 19:55 17 апреля 2020

из группы Дворца "Пионер" во ВКонтакте

Интернет-квест "Сам себе конструктор" запустили педагоги отделения раннего развития Дворца "Пионер" в Тюмени.

Поучаствовать могут все желающие, можно соревноваться семьями. Для этого нужно вступить в группу отделения в социальной сети. Дважды в неделю организаторы выставляют задания квеста. Их нужно выполнить в срок, подготовить фото- или видеоотчет и опубликовать его на своей странице.

Участникам понадобится любой вид конструктора, гаджеты для фото- или видеоотчета и открытый аккаунт в соцсети. Важно, чтобы все публикации были в одном аккаунте, чтобы организаторы могли отслеживать выполнение всех работ. За каждую из них начислят баллы, победителя определят по количеству баллов.

Присоединиться к квесту можно до 19 мая 2020 года в любое время. Подведение итогов и награждение победителей состоится 22 мая.

Евгения Шевцова

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# конструирование , Пионер , семейный отдых

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