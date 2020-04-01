В России создают комплекс, способный дистанционно определить онкологию

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Программно-аппаратный комплекс, который позволит дистанционно и неинвазивно диагностировать онкологические и аутоиммунные заболевания, разрабатывают в Научно-исследовательском институте дальней радиосвязи.

Об этом агентству РИА Новости рассказал начальник научно-тематического центра "Т" ("Терагерцы") НИИДАР Никита Бобков.



"У нас есть проект, в рамках которого мы исследуем возможность применения терагерцовых технологий для диагностики и лечения онкологических, аутоиммунных заболеваний и активировать восстановительные процессы в организме человека", — сказал Бобков.



Он отметил, что уже разработан сверхмощный терагерцовый излучатель, который позволяет обеспечивать дальность излучения на расстоянии 10-12 метров.

"Это эффективно с точки зрения увеличения мощности и, соответственно, эффективности диагностики и лечения. То есть в организм человека не нужно проникать иглами, не нужно его разрезать", — пояснил собеседник агентства.

По его словам, работа финансируется за счет предприятия, а ее результатом должен стать терагерцовый программно-аппаратный комплекс неинвазивной диагностики и лечения с программным обеспечением, которое будет основано на базе нейронных сетей и распознавать больные онкоклетки и выдавать соответствующие рекомендации.



"Частично эту технологию мы реализовали в комплексе безостановочного скрытого досмотра. В этом проекте нейронная сеть способна отличить пистолет от ножа и определить спектральные характеристики химических веществ. Что касается сроков, то тут сложно сказать. Все будет зависеть от поддержки и кооперации с соответствующими ведомствами. На данный момент мы планируем завершить техническую программно-аппаратную часть и выходить с этим предложением в Минздрав, Минпромторг и в частный сектор", — добавил ученый.



Он подчеркнул, что комплекс может не только воздействовать на клетки, но и способен запускать процессы их регенерации.

"При определенной дозе и частоте излучения наблюдается рост числа здоровых клеток. Это позволит людям гораздо быстрее восстанавливаться, например после лучевой или химиотерапии. Если эти разработки хоть как-то смогут приблизить нас к увеличению эффективности лечения людей и диагностики этих заболеваний, то мы будем считать, что наша миссия выполнена", — резюмировал представитель института.