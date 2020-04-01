Спасенный из ледяной ловушки на тюменском пруду щенок обрел дом

| фото Екатерины Сапожниковой | фото Екатерины Сапожниковой

Черному щенку, которого спасли из ледяной ловушке на пруду Южный в Тюмени, нашли новых хозяев.

Напомним, спасательная операция развернулась 17 апреля. В тот день тюменка Екатерина Сапожникова увидела щенка, который сидел на подтаявшем льду. В любой момент животное могло провалиться в воду. На помощь Екатерине пришла проживающая рядом Наталья. Вместе женщины стали звать щенка, но он наоборот начал уходить от них к середине пруда. Тогда тюменки позвонили по номеру 112.

Спустя некоторое время на месте были сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования. Они доставили щенка на берег, передали неравнодушным очевидцам.

После собаку на передержку взяла Наталья. Женщина дала ему кличку Чудо. У нее он пробыл два дня, пока для него не нашлись новые хозяева.

"Новые владельцы сами нас нашли, видели посты и во ВКонтакте и в Instagram. Они – любители собак. У щенка теперь свой дом за городом", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Екатерина Сапожникова, которая не смогла пройти мимо щенка, оказавшегося в ледяной ловушке.

Инна Пахомова