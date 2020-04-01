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Щенка вызволили из ледяной ловушки на пруду Южный

Общество, 12:30 18 апреля 2020

фото Екатерины Сапожниковой | фото Екатерины Сапожниковой

Сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования спасли щенка, который мог провалиться под лед на пруду Южный в Тюмени, 17 апреля. Сейчас собаке ищут хозяина.

Черного щенка, который сидел на льду и не мог добраться до берега, заметила тюменка Екатерина Сапожникова, возвращавшаяся домой с прогулки с собакой.

"Ко мне подошла женщина, которая увидела несчастного щенка с балкона и не могла остаться в стороне. Вместе с Натальей мы попытались позвать щенка, но он начал уходить от нас к середине озера. Мы поняли,что сами не справимся и позвонили в экстренную службу по номеру 112", – рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" Екатерина Сапожникова.

Спустя некоторое время по указанному адресу приехали сотрудники Тюменской областной службы экстренного реагирования.

Как рассказал начальник управления поисково-спасательных работ ТОСЭР Евгений Булкин, спасатели в гидрокостюмах доставили щенка на берег. После животное передали неравнодушным тюменцам.

Сейчас щенку ищут хозяев. "Это мальчик, ему примерно три месяца. Когда животное достали, оно начало убегать. Нам пришлось загнать его в угол. Накрыли щенка полотенцем, а чтобы он не скалился на нас, начали подкармливать его сосиской. После отнесли его домой, помыли, покормили, дали глистогонное средство. Сейчас он находится у Натальи", – добавила Екатерина Сапожникова.

Желающие забрать щенка себе могут написать Екатерине Сапожниковой во ВКонтакте.

Инна Пахомова

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# собаки , спасатели , ТОСЭР

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