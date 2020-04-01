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Тобольский музей-заповедник отмечает юбилей в виртуальном формате

Общество, 13:17 21 апреля 2020

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник отмечает 150-летний юбилей в социальных сетях.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" рассказала директор музея-заповедника Владислава Дронова.

"Из-за эпидемической ситуации празднование проходит в виртуально. Мы проводим большую программу в социальных сетях, где выкладываем информацию об истории музея. Само торжественное мероприятие и специальные юбилейные выставки состоятся в сентябре", - отметила Владислава Дронова.

В течение дня в социальных сетях музея будет представлена видеоэкскурсия-презентация, в которой в трех частях будет охвачена 150-летняя история музея. В соцсетях запущен флешмоб "История музея", в рамках которого посетителей призывают делиться своими историями посещения музея. Это может быть самое первое посещение или самое запоминающееся.

Подарок к юбилею музея-заповедника преподнес общественный благотворительный фонд "Возрождение Тобольска". Специально к круглой дате на Санкт-Петербургском монетном дворе была выпущена памятная медаль. На аверсе медали изображено здание губернского музея, на реверсе - ансамбль Тобольского кремля, изображение императора Николая II, карета с лошадьми.

С юбилеем музей поздравил и глава города Максим Афанасьев.

"Сегодня Тобольский музей-заповедник ежегодно посещают более 300 тысяч человек, что свидетельствует об его туристической и паломнической привлекательности. Благодаря труду сотрудников музея наши гости имеют возможность открыть для себя мир Сибири, прикоснуться к прошлому, в котором жили и творили Семен Ремезов, Александр Алябьев, Петр Ершов, Дмитрий Менделеев и другие",- отметил глава города в своем поздравлении.

Максим Афанасьев пожелал коллективу Тобольского музея-заповедника процветания, новых проектов и открытий. Глава города высказал благодарность за выдержку, терпение и верность профессии.

Евгений Новоселов

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# Максим Афанасьев , Тобольский музей-заповедник

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