Как успешно организовать удаленную работу, расскажет опытный редактор

| Фото: комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций | Фото: комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций

Вебинар для главных редакторов и руководителей региональных и федеральных СМИ стартует 22 апреля в 12 часов, сообщает комитет Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций.

О восьмилетнем опыте работы редакции "Газета и жизнь" в удаленном режиме расскажет ее главный редактор Татьяна Иванова. Редакция работает таким образом с 2014 года и выпускает несколько печатных и онлайн изданий разной периодичности.

"Мы расскажем, как эффективно выстроить процессы совместной работы над выпуском, а также постараемся уберечь вас от рисков, с которыми вы можете столкнуться, перестраивая работу редакции", - отметили организаторы.

Подключиться к вебинару можно будет по ссылке под своими учетными данными или по гостевому доступу.

Тестирование начнется в 11 часов, организаторы рекомендуют подключаться заранее, чтобы решить возникающие технические вопросы.

Получить дополнительную информацию можно по адресам электронной почты: kba@tpprf.ru, kba-p@yandex.ru.