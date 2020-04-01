  • 21 апреля 202021.04.2020вторник
  • USD77,7325
    EUR85,7389
  • В Тюмени 9..11 С 3 м/с ветер восточный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Как успешно организовать удаленную работу, расскажет опытный редактор

Общество, 17:42 21 апреля 2020

комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций | Фото: комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций

Вебинар для главных редакторов и руководителей региональных и федеральных СМИ стартует 22 апреля в 12 часов, сообщает комитет Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций.

О восьмилетнем опыте работы редакции "Газета и жизнь" в удаленном режиме расскажет ее главный редактор Татьяна Иванова. Редакция работает таким образом с 2014 года и выпускает несколько печатных и онлайн изданий разной периодичности.

"Мы расскажем, как эффективно выстроить процессы совместной работы над выпуском, а также постараемся уберечь вас от рисков, с которыми вы можете столкнуться, перестраивая работу редакции", - отметили организаторы.

Подключиться к вебинару можно будет по ссылке под своими учетными данными или по гостевому доступу.

Тестирование начнется в 11 часов, организаторы рекомендуют подключаться заранее, чтобы решить возникающие технические вопросы.

Получить дополнительную информацию можно по адресам электронной почты: kba@tpprf.ru, kba-p@yandex.ru.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# вебинар , ТПП , удаленная работа

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:18 21.04.2020В Тюмени обновят участок кольцевой автодороги
18:52 21.04.2020Более пятисот школьников Сорокинского района получат льготные продуктовые наборы
18:35 21.04.2020Роскачество: полчаса физкультуры помогут похудеть дачникам на самоизоляции
18:19 21.04.2020В Тюмени осудили рецидивистку за кражи телефонов в торговых центрах