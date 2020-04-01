Тюменцы проголосуют за лучшие короткометражки онлайн

| Фото: vk.com/karantinofilm | Фото: vk.com/karantinofilm

Тюменцам предлагают выбрать лучший короткометражный фильм на онлайн-кинофестивале им. Квентина Карантино. Любой желающий может посмотреть работы участников и поставить оценки в мини-приложении во ВКонтакте. Итоги фестиваля подведут 26 апреля, сообщает "Медиаполис".

Показ фильмов из лонг-листа проходил в формате онлайн-трансляции в онлайн-кинотеатре "Попкорн". Работы участников из США, Финляндии, Кении, Казахстана, Беларуси и России посмотрели более 1 млн человек.

Из фильмов, попавших в шорт-лист, зрители могут выбрать победителя. Для этого необходимо перейти в приложение "Гильдия киноманов", созданное для фестиваля командой тюменских разработчиков BlueSweater Studio, посмотреть лучшие короткометражки и оценить их.

По итогам голосования будут объявлены победители. Для них подготовлены призы, которые помогут продвинуть свои картины. Все подробности об онлайн-кинофестивале им. Квентина Карантино можно узнать в официальной группе проекта во "ВКонтакте".