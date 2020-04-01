Тюменцы присоединятся ко Всероссийскому онлайн-марафону #75словПобеды

| Фото: департамент культуры Тюменской области | Фото: департамент культуры Тюменской области

Тюменская областная научная библиотека им. Д. И. Менделеева вместе с читателями готовит видеоролик по поэме Александра Твардовского "Василий Теркин" к всероссийскому онлайн-марафону #75словПобеды, сообщает департамент культуры Тюменской области.

Марафон запустит федеральный портал PRO.Культура.РФ в "Библионочь" 25 апреля, он завершится 9 мая. После старта каждый желающий сможет поделиться своей историей и зачитать отрывки из писем или любимых книг. Подробнее об участии в марафоне и другом интересном контенте, посвященном акции, - на сайте.

Также в "Библионочь" 25 апреля Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева приглашает с 11 часов на прямой эфир "Этикет в Сети" с консультантом по имиджу, руководителем школы стиля и этикета Анастасией Анохиной.

В 12 часов состоится прямой эфир с преподавателем по искусству речи Тюменского филиала Санкт-Петербургской школы телевидения Верой Барановой на тему "Искусство говорить: артикуляция и дикция".

В 19 часов все желающие смогут присоединиться к праздничному онлайн-интерактиву "Спасибо за Победу!". В прямом эфире тюменский ведущий Валерий Курочкин проведет мультимедийную викторину по фильмам и песням военных лет. Прямые эфиры пройдут в официальном аккаунте библиотеки в Инстаграм.

Специальная библиотека для слепых с 16 часов приглашает поучаствовать в виртуальной выставке "Поэзия в солдатской шинели", где на разных носителях будут представлены стихотворные сборники поэтов-фронтовиков: Э. Асадова, А. Твардовского, М. Джалиля, П. Когана, Ю. Друниной, А. Межирова, С. Орлова и других.

Также на протяжении дня будет проходить музыкально-поэтический марафон "Мы - наследники Победы", на котором будут представлены аудиозаписи стихов, писем, воспоминаний и видеозаписи жестовых песен военной тематики. Для участников акции также состоится викторина и просмотр документального фильма с тифлокомментариями.

Мероприятия пройдут на интернет-площадках сайта и в группе "ВКонтакте".

Все интересующие вопросы о мероприятиях вы можете задать в группе "ВКонтакте" или обратиться на электронную почту: osp-tmn@mail.ru.