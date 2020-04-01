Метис лабрадора ищет дом
из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте
Собака по кличке Нова ищет новых хозяев. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".
Это метис лабрадора, ориентировочный год рождения - 2015. Собаку бросили хозяева и оставили в поселке Ключи. В фонде Нова с апреля 2020 года.
Собака стерилизована, отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 1 тыс. рублей. Контакт для будущих хозяев - 8-904-600-58-08, Мария.
Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.
Евгения Шевцова