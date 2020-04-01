Метис лабрадора ищет дом

из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте из официальной группы фонда "Потеряшки" во ВКонтакте

Собака по кличке Нова ищет новых хозяев. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщили в Благотворительном фонде помощи животным "Потеряшки".

Это метис лабрадора, ориентировочный год рождения - 2015. Собаку бросили хозяева и оставили в поселке Ключи. В фонде Нова с апреля 2020 года.

Собака стерилизована, отдают с денежным взносом в фонд "Потеряшки" 1 тыс. рублей. Контакт для будущих хозяев - 8-904-600-58-08, Мария.

Напомним, тюменцы, которые потеряли или нашли животное, могут сообщить об этом по телефону горячей линии "Потеряшек" 94-55-66.

Евгения Шевцова