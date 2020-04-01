Тюменское ПАТП выплатит компенсацию пассажирке Toyota

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

270 тыс. рублей выплатит тюменское ПАТП №1 девушке, пострадавшей в результате ДТП с автобусом, сообщает прокуратура Тюменской области.

В январе 2019 года женщина-водитель автобуса МАЗ маршрута №2 при повороте налево с ул. Луначарского на ул. Коммунистическую не пропустила Toyota Corolla, которая двигалась по главной дороге. После столкновения иномарку отбросило на другой автобус, стоявший в кармане остановочного комплекса. В результате аварии тяжкий вред здоровью получила 22-летняя пассажирка Toyota.

В мае 2019 года приговором Калининского районного суда Тюмени водитель автобуса была осуждена к одному году ограничения свободы.

В ноябре 2019 года потерпевшая обратилась в прокуратуру с просьбой помочь взыскать моральный вред. Прокурор обратился в суд с иском к ТПАТП № 1 о компенсации морального вреда, иск был удовлетворен.