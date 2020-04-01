Большинство детей от ВИЧ-инфицированных мам в Тюменской области родились здоровыми

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

82 малыша появились на свет у ВИЧ-инфицированных мам в Тюменской области с начала 2020 года. Из них 81 - полностью здоровы, ВИЧ у них нет.

Как отмечают специалисты тюменского Центра СПИД, часто женщины узнают о своем ВИЧ-статусе при постановке на учет по беременности. В 2020 году 14% женщин с ВИЧ ожидали ребенка.

"Беременные женщины - приоритетные пациенты для нас. С 2016 года мы обследуем не только женщин во время беременности и грудного вскармливания, но и их партнеров. Часто случаи инфицирования бывают именно в это время. Если не предпринять мер, ребенок может родиться ВИЧ-положительным. Благодаря такому вниманию к проблеме, 99% детей от ВИЧ-инфицированных в регионе рождаются здоровыми", - отметила главный внештатный специалист департамента здравоохранения Тюменской области по проблемам ВИЧ-инфекции Ольга Саража.

Большое значение, по ее словам, имеет информационная и психологическая поддержка родителей. Ее оказывают консультанты Центра СПИД и реабилитационного центра социально-психологической помощи "Поколение".

"Женщине, узнавшей о своем диагнозе, очень важно получить адекватную информацию, узнать о том, что ВИЧ - серьезное хроническое заболевание, а не какой-то миф. Особенно такая поддержка важна во время ожидания ребенка, ведь от этого зависит не только поведение женщины, но и судьба ребенка", - отметила руководитель центра "Поколение" Наталья Устюжанина.