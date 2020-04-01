Семь ученых ТИУ вошли в число лучших инженеров России

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Семь представителей инженерной элиты Тюменского индустриального университета стали лауреатами XX Всероссийского конкурса "Инженер года-2019". Поздравительное письмо в адрес ректора Вероники Ефремовой и коллектива университета направил заместитель губернатора Тюменской области Владимир Сысоев, сообщает вуз.

Он выразил глубокую признательность победителям конкурса и поблагодарил главу вуза за сотрудничество в развитии и поддержке инженерных профессий в регионе.

"Высокий профессионализм и компетентность членов вашей команды позволили Тюменской области добиться успехов и заслужить признание инженерного сообщества. Желаю Вам и Вашему коллективу дальнейших успехов в реализации перспективных проектов и новых профессиональных достижений. Уверен в укреплении партнерских отношений и выражаю надежду на дальнейшее взаимовыгодное и плодотворное сотрудничество на благо региона!" — говорится в письме.

Награды конкурса "Инженер года-2019" получили Виталий Киреев (номинация "Машиностроение"), Наталья Корнус (номинация "Строительство и стройиндустрия"), Андрей Медведев (номинация "Организация управления научной и инженерной деятельностью"), Алексей Фадюшин (номинация "Транспорт"), Дмитрий Ястремский (номинация "Транспортное и дорожное строительство"), Михаил Самохвалов (номинация "Строительство и индустрия"), Роман Соколов (номинация "Приборостроение и диагностика").

Для директора Института транспорта Андрея Медведева победа в конкурсе – это новый импульс в личном развитии.

"Я благодарен за доверие, которое оказало мне руководство, выдвинув мою кандидатуру на всероссийский конкурс. Такие события придают большое количество сил и уверенности в себе. Вместе с тем, это и ответственность, которая обязывает работать лучше", — прокомментировал ученый.

Основное направление его научно-исследовательской работы — разработка и совершенствование технологий утилизации нефтезагрязненных отходов. В этом направлении Андрей Медведев добился значительных результатов. Например,разработал и внедрил метод пиролизной утилизации нефтесодержащих отходов и нефтезагрязненных грунтов и установку для его реализации. В дальнейшем планирует направить все силы на защиту докторской диссертации.

Лауреат конкурса ассистент-стажер кафедры физики, методов контроля и диагностики Роман Соколов рассказал, что его исследования связаны с неразрушающим контролем коррозионных свойств стали магнитными методами. Результаты работы актуальны для отраслей, на производственных объектах, где используется оборудование, работающее с агрессивными средами.

"В своей работе мы пытаемся предложить совершенно новую многопараметровую методику обработки магнитных параметров, с помощью которой возможно увеличить скорость и достоверность контроля коррозионных свойств стали. Наша методика эффективна, поскольку другие методы, с помощью которых сегодня пытаются контролировать коррозионные свойства стали, или сложны и трудозатратны, или имеют невысокую точность", — рассказал он.

Роман Соколов поблагодарил руководство вуза за поддержку молодых ученых, благодаря которой есть возможность осуществлять инновационные идеи, развиваться и совершенствоваться.