Посылку по системе "от вокзала к вокзалу" могут доставить на дом

| Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД | Фото: пресс-служба Тюменского региона СвЖД

В период неблагоприятной эпидемиологической ситуации Свердловская железная дорога предложила дополнительную опцию к сервису экспресс-доставки посылок по системе "от вокзала к вокзалу" – доставка до адресата, сообщает пресс-служба Тюменского региона СвЖД.

Услуга пользуется популярностью: количество мелких посылок, отправленных и полученных через вокзалы СвЖД в первом квартале 2020 года, выросло более чем в два раза. За январь-март было отправлено и получено свыше 4,2 тыс. небольших посылок, конвертов и бандеролей.

Сервис экспресс-доставки позволяет отправить посылку ближайшим пассажирским поездом. Раньше получатели сами забирали свои посылки с вокзала, теперь они могут заказать доставку корреспонденции на дом (услуга платная).

Эта дополнительная опция введена специально для тех, кто соблюдает режим самоизоляции или по какой-либо причине не может приехать на вокзал. Все курьеры обеспечены средствами индивидуальной защиты и прошли инструктаж по соблюдению необходимых мер профилактики, отметили в СвЖД.

Сервис работает на 204 вокзалах РЖД, в том числе на 15 вокзалах Свердловской магистрали. Пункты приема-выдачи корреспонденции, как правило, находятся в помещении дежурного помощника начальника вокзала.

Подготовленные к пересылке вещи и деловые бумаги принимаются круглосуточно. Оформление занимает несколько минут, для этого нужно предъявить паспорт. Посылка не должна быть запакована, чтобы сотрудник вокзала мог увидеть содержимое. Стоимость отправки рассчитывается, исходя из веса и дальности пересылки.

Подробную информацию можно получить у дежурного помощника начальника вокзала или в справочных бюро вокзалов.