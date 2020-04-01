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На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск вводят реверсивное движение

Общество, 18:45 29 апреля 2020

uralupravtodor.rosavtodor.ru | Фото: uralupravtodor.rosavtodor.ru

Реверсивное движение вводят на участке трассы Тюмень - Тобольск - Ханты-Мансийск, сообщает Уралуправтодор.

С 29 апреля изменено движение на 289 км трассы. Здесь начался ремонт моста через р. Ирсеитка. До осени движение на участке будет реверсивным, регулироваться светофором. Водителей просят учитывать это обстоятельство при поездках.

Узнать о состоянии проезда можно по круглосуточному телефону Уралуправтодора 8-800-200-63-06.

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# реверсивное движение , трасса Тюмень - Ханты-Мансийск

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