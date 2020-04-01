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Тюменский депутат позаботился о дезинфекторах Войновки

Общество, 10:00 30 апреля 2020

duma.tyumen-city.ru

Депутат Тюменской городской думы Александр Григорьев держит на контроле вопрос дезинфекции мест общего пользования в многоквартирных домах, находящихся на территории его избирательного округа.

Особое внимание он уделяет оснащенности управляющих компаний для проведения такого вида работ и лично участвует в решении возникающих проблем. В частности, на собственные деньги Григорьев приобрел для подрядной организации, сотрудники которой дезинфицируют подъезды многоквартирных домов на Войновке, средства индивидуальной защиты, раствор и приборы для проведения обработки. В планах депутата - покупка еще одной партии необходимого оборудования. "В сложный период режима самоизоляции главное – сохранить здоровье граждан, поэтому нужно использовать все имеющиеся ресурсы", – отмечает Александр Григорьев.

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