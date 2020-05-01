Тюменки элегантного возраста раскроют секреты красоты и молодости

Новый курс Fashion-коучинга стартует в Школе имиджа и стиля "Элегантный возраст" в Тюмени, сообщает областной геронтологический центр.

В новой волне проекта эксперты красоты будут не только вести онлайн-лекции, но и снимать мини-видеоуроки, где поделятся лучшими лайфхаками в области ухода за собой. Тюменки "элегантного" возраста продемонстрируют набор "женских хитростей", которые помогают всегда оставаться красивыми, энергичными, женственными и воодушевленными. Кроме того, покажут простые и бюджетные рецепты масок и скрабов из ингредиентов, которые найдутся на кухне любой хозяйки.

"Чтобы чувствовать себя на все сто, нужно хотя бы час в день посвящать самой себе. Это помогает женщине сохранять не только внешнюю красоту, но и внутреннюю гармонию, что сейчас особенно важно", ― комментируют бьюти-волонтеры.

Чтобы присоединиться к онлайн-марафону красоты и стиля, необходимо вступить в официальную группу проекта на платформе социальной сети ВКонтакте. По всем организационным вопросам можно обращаться по телефону: 8(3452) 51-77-05.