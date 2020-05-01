Тоболяки отметят Первомай онлайн

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

Жителей Тобольска приглашают присоединиться к Первомайской профсоюзной акции под лозунгом "Солидарность сильнее заразы!". Мероприятие пройдет онлайн в социальных сетях 1 мая с 10 до 12 часов, сообщает местная администрация.

Тоболяки могут стать участниками флэшмоба #ЯИДУНАПЕРВОМАЙ. Желающим предлагают сделать фото с табличкой формата А4 в руках, где будет написан лозунг. Это может быть домашнее фото и видео, с балкона, во дворе дома, возле предприятия, которому разрешено работать. Также можно нарисовать рисунок с хэштегом #ЯИДУНАПЕРВОМАЙ.

Кроме того, можно снять короткие видеоролики (до 10 секунд) на тему "что для меня первое мая 2020" и "всех с Днем Весны и Труда, я в профсоюзе", хештег #спасибомедикамзатруд.