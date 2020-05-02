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В Ялуторовске расскажут о красоте сибирского ковра

Общество, 11:20 02 мая 2020

Музейный комплекс им. И.Я. Словцова во ВКонтакте

Онлайн-лекция "Сибирский ковер" пройдет в прямом эфире в группе Ялуторовского острога в соцсети Вконтакте 2 мая. Начало трансляции в 14 часов.

Ее проведет экскурсовод острога Светлана Хараськина. Она познакомит с одним из основных художественных промыслов Сибири - ковроткачеством. Зрители узнают, чем так славится тюменский ковер, в чем прелесть традиционных мотивов и оригинальных орнаментов ковра.

Напомним, в ХIХ–ХХ вв. тюменский ковер с триумфальным успехом представлял Россию на всех самых крупных всероссийских и международных выставках в Вене, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Париже, Генуе, Брюсселе. Наивысшим международным признанием художественного промысла стало участие тюменских ковровщиц в Парижской выставке в 1900 году. Образ тюменского махрового ковра запечатлен на картине выдающегося русского художника Сурикова "Взятие снежного городка".

Евгения Шевцова

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# ковроткачество , онлайн-трансляции , Ялуторовский острог

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