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Онлайн-фестиваль полезных домашних дел стартовал в Тобольске

Общество, 20:14 04 мая 2020

Фото: ТюмГУ

Фестиваль полезных домашних дел запустило в социальных сетях Тобольское отделение "Молодой Гвардии".

Представители молодежных организаций в рамках фестиваля публикуют короткие видеоролики, в которых рассказывают о приготовлении кондитерских изделий, поддержании спортивной формы, прокачке творческих и других навыков, сообщает "Тюменская область сегодня.

Первое видео прислала команда фаерщиков FeuerWind. Они рассказали, как в домашних условиях сделать пои – инвентарь для жонглирования. На второй день хозяйка кондитерской студии Мария Тунгусова поделилась рецептом шоколадного бисквита. Третьим участником фестиваля стал артист театра и кино Игорь Афанасьев, который рассказал, как поддерживать голос и дикцию в хорошей форме.

Посмотреть эти и другие мастер-классы можно в группе тобольской "Молодой Гвардии" во "ВКонтакте". Если вы хотите стать партнером фестиваля, вы можете отправить свой видеоролик с полезным советом на электронную почту molgvardia.tob@gmail.com.

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