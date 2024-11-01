Тюменская компания "Браст" наращивает выпуск акустических панелей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выпуск акустических панелей намерены увеличить в разы в новом цехе тюменской компании "Браст". Помещение практически готово, установлены станки отечественного производства.

Спрос на эту номенклатурную позицию за три года заметно вырос, рассказал основатель компании "Браст" Раймонд Струпка.

"Это наше второе направление, оно сейчас занимает 10-15 процентов от общего объема продаж, но с каждым годом мы прирастаем. Спрос есть - в Москве мы сделали две музыкальные школы. В Тюмени в районе Лесобазы в прошлом году поставляли панели для спорткомплекса. Недавно отправили две партии на Сахалин, сейчас собираем для Краснодара", - уточнил предприниматель.

Основной функционал акустических панелей – убрать эхо в помещениях. Для этого используют специальную подложку из экологически чистого войлока, который не притягивает пыль.

Рабочие в цехах способны распилить фанеру разных габаритов. При этом не только под прямым углом, но и различной формы, в том числе 3D-модели. Для этого используют фрезерный станок с ЧПУ.

"Мы сначала составляем модель, потом я пишу программу, заношу в станок и приступаю к исполнению. Сейчас занят сувенирными ящиками. А чтобы облегчить производство, мы сразу же делаем пазы, сборщикам будет легче их собирать", - отметил Ильдар Байгузин.

Молодой человек трудится в компании четыре года, пришел после колледжа, обучается на заочном отделении ТИУ. Считает, что ему крупно повезло: атмосфера практически семейная, зарплата достойная.

Предприниматель Раймонд Струпка считает, что ежегодное увеличение объемов производства на 20-30 % происходит благодаря сотрудникам. Поэтому для них создают комфортные условия.

Всего более 40 человек трудятся на предприятиях компании "Браст". Помимо Тюмени, филиалы открыты в Екатеринбурге и Челябинске. Основные покупатели продукции – застройщики, также в числе заказчики – производители мебели, нефтяники, кондитерские цеха.

Два месяца назад компания по переработке фанеры вступила в Ассоциацию "Строительно-индустриальный кластер".

"Мы считаем себя довольно устоявшейся компанией, можем на этом рынке что-то предложить. Готовы работать с серьезными компаниями. Этим мы расширяем свои возможности по всей стране", - считает Раймонд.

В кластере основной ценностью компании считают ее инновационность, умение применять новые технологии и экологические продукты.

"Мы провели для компании "Браст" две закупочные сессии с компаниями "Сибинтел" и "Энко". Застройщики будут использовать продукцию в строительстве жилья и отделке внутренних помещений", - сказала руководитель направления по взаимодействию с участниками Строительно-индустриального кластера Наталья Баженова.

В состав кластера входят 55 компаний из разных городов, в том числе из Казани, Волгограда, Нижневартовска. Общий объем выручки резидентов составляет более 26 млрд рублей.

Анжела Лебедева