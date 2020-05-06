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Новую школу в ЖК "Звездный городок" строят с опережением графика

Экономика, 15:34 06 мая 2020

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Новую школу в районе ЖК "Звездный городок" в Тюмени планируют построить к началу учебного 2021 года. Срок завершения строительства по контракту – конец 2021 года, однако работы идут с опережением графика, сообщает Главное управление строительства региона.

Контракт на строительство был заключен в конце 2019 года, сейчас продолжается кирпичная кладка стен второго этажа. К концу мая строители планируют завершить кирпичную кладку в третьем блоке, а в конце июля полностью завершить строительный монтаж здания.

Для строительства этой школы используется типовой проект, который уже применяли при сооружении учебного заведения в микрорайоне Ямальском-2 и на ул. Бориса Житкова. Обе школы были открыты в 2018 и 2019 годах соответственно.

Всего в Тюмени в настоящее время возводятся три школы проектной мощностью по 1 тыс. 200 учебных мест каждая в рамках реализации нацпроекта "Образование".

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# Главное управление строительства Тюменской области , нацпроект Образование , строительство , школы

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