Новую школу в ЖК "Звездный городок" строят с опережением графика

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Новую школу в районе ЖК "Звездный городок" в Тюмени планируют построить к началу учебного 2021 года. Срок завершения строительства по контракту – конец 2021 года, однако работы идут с опережением графика, сообщает Главное управление строительства региона.

Контракт на строительство был заключен в конце 2019 года, сейчас продолжается кирпичная кладка стен второго этажа. К концу мая строители планируют завершить кирпичную кладку в третьем блоке, а в конце июля полностью завершить строительный монтаж здания.

Для строительства этой школы используется типовой проект, который уже применяли при сооружении учебного заведения в микрорайоне Ямальском-2 и на ул. Бориса Житкова. Обе школы были открыты в 2018 и 2019 годах соответственно.

Всего в Тюмени в настоящее время возводятся три школы проектной мощностью по 1 тыс. 200 учебных мест каждая в рамках реализации нацпроекта "Образование".