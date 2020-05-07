Тюменские травматологи помогли пожилой женщине с серьезной травмой

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Травматологи областной больницы № 2 в Тюмени помогли 96-летней труженице тыла, у которой диагностировали чрезвертельный перелом бедренной кости, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Сначала женщине потребовалось дообследование, а на следующий день после госпитализации ее прооперировали. Теперь тюменке предстоит провести в стационаре около двух недель, восстанавливаясь после хирургического вмешательства.

По словам травматолога-ортопеда Джамбулата Джамбулатова, в ОКБ № 2 за год проводят до четырехсот операций по замене тазобедренного сустава, из них больше ста – пациентам с переломами шейки бедра.

Как объяснил специалист, переломленную головку бедренной кости изымают, заменяя высококачественным протезом из современных хирургических материалов. В искусственном тазобедренном суставе части из специально разработанного пластика эффективно совмещаются с частями, выполненными из сплавов титана.

"Пожилых людей с травмами подобного характера мы относим к особой группе риска. Перелом бедренной кости лишает их возможности самостоятельно передвигаться, вынуждая практически все время проводить лежа. А это риск возникновения застойных явлений в легких и не только. При том, что пожилые люди, как правило, имеют хронические заболевания, долгое лежание в кровати может иметь весьма печальные последствия", - рассказал Джамбулат Джамбулатов.

Раньше такие травмы были для пожилых людей приговором – невозможность передвигаться и жить прежней жизнью приводила к осложнениям хронических болезней и смерти. Но в ОКБ № 2 уже больше двух лет при лечении пациентов с переломами шейки бедра применяют метод тотального эндопротезирования тазобедренного сустава. Протез позволяет пациентам встать с кровати на вторые сутки после операции, хоть и с опорой на костыли.