  • 8 мая 20208.05.2020пятница
  • В Тюмени 16..18 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Тюменские спортсмены продолжают челлендж "Победные 75"

Спорт, 18:40 07 мая 2020

ЦСП72 во Вконтакте | Фото: ЦСП72 во Вконтакте

Спортсмены региона принимают активное участие в челлендже "Победные75", сообщает ЦСП72.

Участники акции выкладывают на свои страницы социальных сетей видео и фото, на которых выполняют различные упражнения в количестве, символичных 75 раз, либо в течение 75 секунд или минут.

В челлендже уже приняли участие легкоатлеты Денис Кудрявцев, Павел Тренихин, Александр Скоробогатько, биатлонисты Евгений Идинов, Александра Бацина, Ольга Мощенкова, скалолаз Станислав Кокорин. Активно принимают участие воспитанники детско-юношеских спортивных школ Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, спортсмены региональных федераций по видам спорта и любители спорта и здорового образа жизни по всей стране.

Свои победные 75 раз приседаний выполнила и посол ВФСК ГТО в Тюменской области, руководитель региональной Федерации бодибилдинга и фитнеса Наталья Проскурякова.

В акции может принять участие любой желающий. Для этого необходимо выложить видео на страницы своих социальных сетей с указанием аккаунта @csp72 (в инстаграме) и хештега #победные75.

Читайте нас в Яндекс.Новостях

# 75-летие Победы , ЦСП72

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:40 07.05.2020Тюменские спортсмены продолжают челлендж "Победные 75"
11:48 05.05.2020Тюменские парашютисты готовятся к открытию летнего сезона
14:03 04.05.2020Жителям Тобольска предлагают присоединиться к акции "Победных 75"
09:57 02.05.2020"Рубиновцы" не прекращают тренировок даже на самоизоляции