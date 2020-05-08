Тюменские спортсмены продолжают челлендж "Победные 75"

| Фото: ЦСП72 во Вконтакте | Фото: ЦСП72 во Вконтакте

Спортсмены региона принимают активное участие в челлендже "Победные75", сообщает ЦСП72.

Участники акции выкладывают на свои страницы социальных сетей видео и фото, на которых выполняют различные упражнения в количестве, символичных 75 раз, либо в течение 75 секунд или минут.

В челлендже уже приняли участие легкоатлеты Денис Кудрявцев, Павел Тренихин, Александр Скоробогатько, биатлонисты Евгений Идинов, Александра Бацина, Ольга Мощенкова, скалолаз Станислав Кокорин. Активно принимают участие воспитанники детско-юношеских спортивных школ Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, спортсмены региональных федераций по видам спорта и любители спорта и здорового образа жизни по всей стране.

Свои победные 75 раз приседаний выполнила и посол ВФСК ГТО в Тюменской области, руководитель региональной Федерации бодибилдинга и фитнеса Наталья Проскурякова.

В акции может принять участие любой желающий. Для этого необходимо выложить видео на страницы своих социальных сетей с указанием аккаунта @csp72 (в инстаграме) и хештега #победные75.