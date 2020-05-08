Ишимская школьница примет участие в международной выставке изобретений в Америке

| Фото: из личного архива Алены Банниковой | Фото: из личного архива Алены Банниковой

Ученицу 9 класса ишимской школы №8 Алену Банникову пригласили в состав национальной делегации РФ для участия в Международной научной и инженерной выставке Regeneron ISEF, которая пройдет в США в мае 2021 года. Научные руководители проекта школьницы "Биоритмическое освещение для школ и детских учреждений" - педагоги Валерий Дюков и Татьяна Пачганова.

По словам Татьяны Пачгановой, Алена начала работу над проектом еще в 2018 году. Сначала одержала победу на муниципальном уровне, затем стала участником регионального этапа, после чего ее рекомендовали для участия во Всероссийском форуме научной молодежи "Шаг в будущее".

"Мы собирались в Москву, но коронавирус внес свои коррективы, очное участие не состоялось и, видимо, по тематике и уровню работ, участников отобрали дистанционно. Так Алена стала кандидатом на участие в национальной делегации", – рассказала Татьяна Пачганова.

Для Алены Банниковой известие о победе стало полной неожиданностью.

"Я была шокирована, это очень приятно! Поделилась с мамой, которая тоже очень обрадовалась, потом позвонила бабушкам и дедушкам, рассказала папе. Все меня поздравили. Я очень благодарна родителям за поддержку и своим научным руководителям за помощь в реализации идеи", – подчеркнула Алена.

Идея создания биоритмического освещения для школ и детских учреждений возникла не случайно, говорит школьница. В восьмом классе увеличилась учебная нагрузка, и девушка стала сильно уставать. В тот момент узнала о биоритмах и их влиянии на человека. О том, что недостаток естественного освещения может негативно сказываться на общем состоянии людей.

"Если соблюдать биоритмы, то повышается работоспособность. Задумалась, как можно сделать такую лампу, которая будет самонастраиваться и создавать различные температурные режимы, соответствующие дневному освещению и человеческим биоритмам", – говорит Алена.

Она поделилась своими мыслями с учителями и начала работу над проектом, который за два года дополнялся и видоизменялся. Итогом стало создание лампы, которую делали из подручных материалов. Карантин помешал завершить изобретение, после нормализации эпидемиологической обстановки лампа будет закончена.

В дальнейшем Алена мечтает запатентовать изобретение и оснастить школы и детские сады, а может быть, и офисы правильным освещением.

Инна Кондрашкина