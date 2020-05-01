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В Тюмени вырос спрос на аренду дач

Общество, 11:34 10 мая 2020

www.mos.ru | Фото: www.mos.ru

Введенный режим ограничений в Тюменской области стал толчком для скачка спроса на аренду загородной недвижимости.

"По сравнению с прошлым годом спрос уже вырос на 41 процент, а интерес к покупке дачных участков и частных домов - на 25 процентов, - говорит руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании Антон Сауков. - При этом запросы есть во всех сегментах: от дальних дач для сезонного проживания, где стоимость аренды стартует от 5-7 тысяч рублей в месяц, до благоустроенных домов в ценовом диапазоне до 30-40 тысяч рублей".

Эксперт уверяет, что для Тюмени такой ажиотажный спрос на аренду загородной недвижимости - это новый тренд, раньше данное направление не было настолько популярным, поэтому пока не все собственники дач и загородных домов расценивают свое имущество как неплохой вариант пассивного дохода, пишет "АиФ - Западная Сибирь".

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