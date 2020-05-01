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Названы сроки поступления в физико-математическую школу

Общество, 13:55 10 мая 2020

https://olymp.hse.ru | Фото: https://olymp.hse.ru

Областной физико-математической школе Тюмени согласовали новый порядок индивидуального отбора. Изменения пришлось вносить из-за режима повышенной готовности.

Экзамены перенесли с мая на июнь: 6 июня пройдет первый тур вступительных испытаний, 13 июня – второй, сообщает "Тюменская область сегодня".

В этом году в ФМШ уже поступило на сотню больше заявлений, чем в прошлом: более 500 абитуриентов выразили желание продолжать свое обучение в стенах тюменской школы, которая в апреле 2020 года вошла в число лучших в России по конкурентоспособности выпускников в сфере технических, естественно-научных направлений и точных наук.

Заявления на поступление продолжат принимать весь май. Обучение проходит бесплатно. На 2020-2021 учебный год в ФМШ набирают учеников в пятый класс, а также проводят доборы в шестой, седьмой, восьмой и десятый классы. Правда, какое число абитуриентов будет принято, в школе пока сказать не готовы.

"У нас нет плановых цифр по приему детей. Сколько талантливых ребят покажет на вступительных испытаниях, что они готовы освоить естественно-научную программу, столько мы и возьмем", - подчеркнула директор Областной физико-математической школы Наталья Фомичева.

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