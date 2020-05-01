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Региональные вузы впервые поучаствуют в конкурсе "Зеркальные лаборатории" НИУ ВШЭ

Общество, 16:57 13 мая 2020

www.hse.ru | Фото: www.hse.ru

Региональные вузы впервые могут принять участие в конкурсе "зеркальных лабораторий" НИУ ВШЭ, который направлен на развитие совместных исследований с Высшей школой экономики. Прием заявок начнется 15 мая и завершится 15 июня, сообщают организаторы.

Основные цели конкурса — развитие внутрироссийских научных коллабораций, повышение эффективности сотрудничества в исследовательской и образовательной сфере.

При отборе победителей в конкурсе “Зеркальные лаборатории” комиссия учтет перспективы совместных научных исследований, а также исходя из профиля научных исследований, предполагаемую публикационную и конференционную активность в рамках проекта, количество вовлеченных в него студентов и аспирантов и вклад исследования в развитие НИУ ВШЭ и университета-партнера. Также будут учтены уже существующие научные достижения и опыт работы подразделения НИУ ВШЭ с региональным вузом.

Победители конкурса получат финансирование на реализацию совместных проектов на период с 3 августа 2020 года до 31 декабря 2022 года. Согласно положению о конкурсе, выделение денежных средств предусмотрено как Высшей школой экономики, так и университетом-партнером на паритетной основе.

Партнерами научных подразделений Вышки в этом конкурсе смогут стать научные подразделения региональных организаций высшего образования, за исключением высших учебных заведений Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Перми, а также российских университетов из топ-500 по версии Международного рейтинга QS World University Rankings. Заявки на конкурс принимаются в электронном виде по адресу электронной почты concurs_labs@hse.ru с 15 мая по 15 июня 2020 года. C 20 июня по 15 июля 2020 года инициаторы заявок презентуют свои проекты на заседании Конкурсной комиссии.

Итоги конкурса подведут 15 июля 2020 года.

Информация о победителях конкурса будет размещена на портале НИУ ВШЭ до 18 июля 2020 года.

Узнать подробнее об условиях конкурса можно здесь.

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# НИУ ВШЭ

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